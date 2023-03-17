Орловцев предупредили об инструменте изменения сознания людей

В Орле прошел семинар на тему негативного влияния современных информационных технологий.

Семинар на тему «Современные информационные технологии как инструмент изменения сознания людей» прошел в резиденции управляющего Орловской митрополией РПЦ. Его провел руководитель Интернационального центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. В мероприятии приняли участие клирики, педагоги и работники приходов, отвечающие за информационную работу.

«Сергей Пестов рассказал о стремительном развитии информационных технологий, — говорят в митрополии. — На конкретных примерах он объяснил опасность этого явления. В частности, речь шла о современной идее произвольного «улучшения» человека, то есть трансгуманизме, который ведет к расчеловечиванию. Об этом недавно говорил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл».

Выступающий рассказал слушателям о том, что современные гаджеты уже очень глубоко вошли в повседневную жизнь. Они буквально поглотили сознание многих и стали объектом манипулирования в руках заинтересованных людей. Особенно остро данная проблема касается детей и молодежи, которые чуть ли не полностью погрузились в виртуальный мир и не представляют свою жизнь без социальных сетей. Особенно острой стала тема детской смертности от воздействия Сети.

«Сергей Владимирович отметил, что родителям сегодня необходимо с особым вниманием относиться к своим детям, прислушиваться к ним, верно направлять интересы ребенка, — говорят в митрополии. — Негативно повлиять на ребенка могут так называемые деструктивные группы: экстремистские, религиозно-сектантские, фанатские и прочие. Как правило, там распространяется информация, которая вводит детей и молодежь в заблуждение, призывает к незаконным действиям или вовсе начинается шантаж ребенка».

Как рассказал Сергей Пестов, ребенок неосторожно может опубликовать свою личную информацию в Интернете. Злоумышленники следят за этим. Их задача — нанести урон или вовлечь ребенка в деструктивную группу. Эту информацию заинтересованные лица используют в своих целях. Ребенок вскоре становится жертвой шантажа. Но бывает и так, когда дети и сами проявляют интерес к запрещенным вещам ввиду популярности их и распространенности в обыденной жизни. Кроме того, участники семинара обсудили опасность использования нейросистем, благодаря которым можно следить за людьми.

ИА «Орелград»