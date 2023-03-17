УМВД огласило результаты борьбы с коррупцией

Статистика была обнародована в честь профессионального праздника борцов с коррупцией.

В 2022 году в Орловской области было выявлено 84 коррупционных преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России. Интересно, что статистика обнародована в честь профессионального праздника — сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции системы МВД России отмечают 86-летнюю годовщину со дня образования. В 1937 году приказом НКВД СССР был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляциями (ОБХСС).

Но вернемся в наши дни. Сообщается, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД был задокументирован факт получения взятки в крупном размере – свыше 800 тысяч рублей — бывшим начальником управления по закупкам и снабжению муниципального предприятия за заключение договоров с субъектом предпринимательской деятельности на поставку оборудования для нужд организации.

«В прошедшем году сотрудниками УЭБиПК было выявлено 283 экономических и налоговых преступлений, из них 224 тяжких и особо тяжких состава, 52 совершены в крупном и особо крупном размере, — перечисляет также пресс-служба УМВД. — В результате проведения профилактических мероприятий произошло снижение фактов сбыта фальшивых купюр на 37,8 процента (с 156 в 2021 году до 97 — в 2022-м). Поставлено на учет 14 налоговых преступлений, из которых 11 — в крупном размере».

В качестве яркого примера эффективной работы управления в УМВД также приводят уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ. В эти дни оно как раз слушается в суде. Дело было заведено на директора организации, который, по версии следствия, в составе организованной группы создал финансовую пирамиду для привлечения денежных средств граждан. Деньги привлекались под предлогом выплаты больших процентов по вкладам на территории восьми субъектов РФ. Ущерб от противоправной деятельности составил свыше 291 миллиона рублей, считают силовики. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 625 жителей разных регионов.

ИА «Орелград»