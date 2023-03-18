Чиновники не исполнили решения судов о безопасности школ

Суд напомнил, что исполнение его решений является обязательным для всех.

В Малоархангельском районе Орловской области разгорается скандал, связанный с исполнением решений местного суда. Орган местного самоуправления не исполнил их и вновь обратился в суд с просьбой об отсрочке. Однако выяснилось, что объективных причин для этого нет. Как пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда, на днях было рассмотрено несколько заявлений администрации Малоархангельского района. Чиновники просили об отсрочке исполнения решений районного суда, которые состоялись в октябре 2022 года.

Поясним, что октябрьские решения были вынесены по искам прокурора, которые были поданы по итогам обследования зданий Архаровской общеобразовательной основной школы, Ивановской средней общеобразовательной школы и Губкинского детсада. Указанными решениями было признано незаконным бездействие администрации Малоархангельского района, выразившееся в «необеспечении мер, направленных на исполнение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и антитеррористической защищенности объекта образования».

На администрацию судом была возложена обязанность по установке периметрального ограждения детских дошкольных и образовательных учреждений в течение трех месяцев со дня вступления решений в законную силу. Однако в установленный судом срок решения чиновниками исполнены не были. В новом суде представители администрации просили об отсрочке, ссылаясь на дефицит бюджета. Например, при рассмотрении дела Архаровской ООШ было заявлено, что администрация Малоархангельского района не может выделить денежные средства.

Причиной было названо то, что «крупнейший налогоплательщик Малоархангельского района — ООО «Дубовицкое» перешло на новую систему налогообложения, поэтому администрация Малоархангельского района в настоящее время несет убытки около 9 000 000 рублей, которые планировалось потратить для исполнения вышеуказанного решения суда». Интересно, что следующим аргументом чиновников стало постановление администрации Малоархангельского района от 16.02.2023 № 119 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных организаций Малоархангельского района на 2023-2025 годы». Согласно ему на 1 сентября 2023 года запланирована ликвидация МБОУ «Архаровская ООШ».

Удивительно, но после того, как прокуратура потребовала привести школу в порядок и обезопасить ее, а суд это требование поддержал, чиновники не нашли ничего лучше, кроме как вообще ликвидировать школу. И еще более удивительно то, что они просили дать отсрочку по исполнению решения суда до 1 ноября 2023 года, когда, судя по плану, школа уже должна быть ликвидирована. Интересно, что скажет по поводу ликвидации прокуратура?

А вот еще одна любопытная цитата из судебного решения, где пояснения дал представитель администрации Малоархангельского района: «в настоящее время мероприятия по исполнению плана оптимизации Архаровской школы не проводятся, представить суду какие-либо заключения перед принятием данного плана представитель администрации возможности не имеет, мероприятия по ознакомлению сотрудников школы с планом, запланированные на март, до настоящего времени не реализованы. При этом, представитель пояснил, что в бюджете на 2023 года денежные средства для ограждения образовательного учреждения были заложены».

Исполняющий обязанности прокурора Малоархангельского района просил в удовлетворении заявления о предоставлении отсрочки исполнения решения суда отказать, так как административным ответчиком не предоставлено доказательств, позволяющих сделать вывод о невозможности исполнения решения суда. Это и было сделано.

«Суд посчитал, что объективных причин для неисполнения решений суда администрацией Малоархангельского района представлено не было, поэтому в удовлетворении заявлений о предоставлении отсрочки исполнения решений было отказано», — резюмирует пресс-служба суда.

ИА «Орелград»