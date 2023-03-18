СКР выясняет обстоятельства гибели орловца в пожаре

Огонь вспыхнул 17 марта в частном доме в деревне Борщевка Урицкого района.

По данным ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило на номер 112 около 8:09. К моменту прибытия ПСЧ-38 деревянный дом на улице Успенской полыхал открытым пламенем. В ходе тушения было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Урицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Орловской области организовано проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства. Устанавливаются причины пожара и другие обстоятельства произошедшего. Также планируется комплекс экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение.

ИА «Орелград»