СКР выясняет обстоятельства гибели орловца в пожаре

18.3.2023 | 12:44 Новости, Происшествия

Огонь вспыхнул 17 марта в частном доме в деревне Борщевка Урицкого района.

Фото СУ СК России по Орловской области

По данным ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило на номер 112 около 8:09.  К моменту прибытия ПСЧ-38 деревянный дом на улице Успенской полыхал открытым пламенем. В ходе тушения было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Урицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Орловской области организовано проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства. Устанавливаются причины пожара и другие обстоятельства произошедшего. Также планируется комплекс экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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