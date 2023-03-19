Орловчанка провернула аферу с приватизацией

Жертвой мошенницы стал ее знакомый, у которого она просто выманивала деньги.

Решение по уголовному делу о мошенничестве рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Перед ним предстала ранее не судимая местная жительница, обвинена в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

История получила начало в июле 2022 года. Подсудимая в тот день находилась в гостях у знакомого, который ей рассказал, что хочет приватизировать свою квартиру. Следствие считает, что именно в тот момент у женщины и созрел преступный план. Она заверила знакомого в том, что может помочь ему в оформлении документов для приватизации и посоветовала ему оформить кредит для получения денег, необходимых для процесса приватизации.

При этом женщина, как установили следствие и суд, не планировала помогать знакомому с оформлением документов для приватизации. Она решила чужие деньги прикарманить. Более того, амчанка сама проводила мужчину в отделение одного из банков, где он по ее указанию оформил на свое имя договор потребительского кредита. Ему выдали банковскую карту, на счете которой находились 50 000 рублей. Он также оформил договор потребительского кредита на карту «Халва» с балансом в 30 000 рублей.

Обе карты он затем передал своей «помощнице» и сообщил ей пин-код от каждой карты. Аферистка же попросту похитила деньги с чужих кредиток, частично обналичив их в банкомате, а частично оплатив ими собственные покупки. Таким образом, сочли следствие и суд, женщина путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в сумме 80 000 рублей. В судебном заседании она виновной себя признала полностью. При вынесении приговора суд учел ее непростое семейное и материальное положение и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей.

ИА «Орелград»