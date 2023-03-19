В Ливнах по мотивам проверок КСП завели два дела

Еще десятки материалов были направлены в правоохранительные органы.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Ливны обнародовал отчет о своей деятельности за 2022 год. Согласно ему, в прошлом году было выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 8,468 миллиона рублей. Всего аудиторами было проведено 36 экспертно-аналитических и шесть контрольных мероприятий. По их результатам в правоохранительные органы было направлено 37 материалов. Для сравнения, в 2021 году ливенская КСП направила силовикам 23 материала.

«В отчетном году материалы всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве были направлены в Ливенскую межрайонную прокуратуру, — отметили по этому поводу в счетном органе. — Материалы пяти контрольных мероприятий в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, по запросу, были направлены в МО МВД России «Ливенский».

Из отчета также следует, что в минувшем году по мотивам проведенных аудиторами контрольных мероприятий было возбуждено два дела об административных правонарушениях. За выявленные нарушения и недостатки в работе к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре человека, получившие один выговор и три замечания. По итогам двух контрольных мероприятий информация о выявленных нарушениях закона о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, содержащих признаки состава административного правонарушения, была направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы. Затем материалы одной проверки были перенаправлены в Главное контрольное управление губернатора Орловской области.

«Материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на заседаниях комиссий при главе города, что оказало положительное влияние на реализацию результатов проверок, — добавили в КСП. — Все акты проверок по результатам контрольных мероприятий и заключения по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям направлены в Ливенский городской Совет народных депутатов и главе города Ливны».

ИА «Орелград»