Андрей Клычков поблагодарил жителей за бдительность

Губернатор Орловской области убедился, что «все готовы к выполнению задач».

Глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях 20 марта вернулся к теме вымышленных диверсантов, которые держали в напряжении четыре региона два дня. Он выразил благодарность силовому блоку. Правоохранители нескольких субъектов вместе отрабатывали информацию.

«Благодарю и жителей за бдительность, — сказал Андрей Клычков. — На фоне этой ситуации многие звонили и говорили о подозрительных. Я прошу дальше продолжать в таком позитивном формате отрабатывать Алгоритм этой ситуации показал, что все готовы к выполнению задач. Дальше работаем. Готовы к любым ситуациям, дай Бог, чтобы их не было».

Напомним, 16 марта от жителя Брянской области в органы внутренних дел поступило заявление о якобы доставлении им на территорию Орловской области четырех вооруженных лиц. После проверки оказалось, что мужчина все выдумал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»