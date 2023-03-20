Клычков велел выставить на аукцион Карповский карьер

Победитель получит право на разведку и добычу песков строительных.

Губернатор Андрей Клычков в качестве председателя правительства Орловской области издал распоряжение о проведении аукциона на получение права пользования недрами на участке недр Карповский-6, расположенном на территории Орловского муниципального округа. Как следует из документа, решение принято на основании поступившей заявки неназванного хозяйствующего субъекта. Возможно, данный аноним и выиграет аукцион, организация которого губернатором поручена департаменту надзорной и контрольной деятельности.

Объектом проведения аукциона является участок недр Карповский-6, расположенный в 8 километрах северо-восточнее города Орла. В документации он обозначен как лицензионный участок. Ближайшая к нему железнодорожная станция «Стальной Конь» расположена в 9,5 километрах западнее. С городом Орлом карьер связан автомобильной дорогой с твердым асфальтовым покрытием районного значения Орел – Троицкое. Автотрасса Москва – Симферополь проходит в 5,5 километрах западнее.

С севера участок недр ограничен контуром горного отвода Карповского месторождения силикатных песков и границей участка недр Карповский-2 песков строительных; с запада, востока и юга – контуром горного отвода в предварительных границах лицензионного участка; на юго-западе – контуром горного отвода Карповского-1 месторождения песков строительных. Лицензионному участку присваивается статус горного отвода, предварительные границы которого в плане ограничены угловыми поворотными точками с утвержденными властями географическими координатами.

Площадь лицензионного участка в контуре горного отвода в предварительных границах составляет 0,0613 квадратных километра. В уточненных границах он будет оформлен только после подготовки, согласования и утверждения технического проекта разработки лицензионного участка. Прогнозные ресурсы – 322 тысячи кубометров песков строительных. Как следует из документации, они не апробированы, на государственном и территориальном балансе запасы полезных ископаемых не числятся.

Пользователь недр обязан оформить правоустанавливающие документы, необходимые для ведения работ. Впрочем, в пределах данного лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, а также действующие горные или геологические отводы, предоставленные в соответствии с лицензиями на пользование недрами. Целевое назначение выставляемого на торги участка: «для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств».

Участниками аукциона могут быть лица, готовые представить доказательства того, что они обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, финансовыми и техническими средствами, необходимыми для рационального, эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием недрами. В качестве участников аукциона не могут выступать субъекты предпринимательской деятельности, имеющие долги по налогам, сборам, пеням процентам и штрафам, банкроты, предприятия, деятельность которых приостановлена, фирмы, находящиеся в процессе реорганизации и ликвидации, и ряд других.

ИА «Орелград»