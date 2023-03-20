Нелегальная свалка обнаружена в поле под Орлом

В Должанском районе на землях сельхозназначения обнаружена свалка бытовых и производственных отходов.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, грубое нарушение законодательства было выявлено в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Вышне Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области. Часть осмотренного участка оказалась захламлена бытовыми, строительными и зерновыми отходов.

«Общая площадь свалки составила 519,6 квадратных метра, — уточнили в ведомстве. — Кроме того, на части вышеуказанного земельного участка имеется зарастание древесно-кустарниковой растительностью с преимущественным видовым составом: береза, дикая яблоня, дикая груша. Общая площадь зарастания 591,8 квадратных метра. Согласно сведениям из ЕГРН земельный участок принадлежит на праве аренды ООО «АПК Юность».

По результатам выездного обследования правообладателю земельного участка уже выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости соблюдения действующего земельного законодательства.

К слову, в 2022 году сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в целом было проконтролировано свыше 97 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения и выявлено 1225 признаков нарушений земельного законодательства на общей площади свыше 23 тысячи га.

Основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Таких нарушений в Орловской области было выявлено на общей площади 11,08 тысячи га. Также сотрудниками ведомства на территории региона было выявлено 15 нелегальных свалок общей площадью 10,04 га и 7 несанкционированных карьеров на площади 2,46 га. На начало текущего года в Орловской области были ликвидировано 12 ранее выявленных нелегальных свалок, остальные нарушенные площади охвачены предостережениями.

ИА «Орелград»