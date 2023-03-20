«Совет солдатских матерей» сообщил о гибели орловского летчика

Прощание с Романом Филатовым пройдет 21 марта в селе Казарь.

Мужчина родился в Залегощенском районе в 1994 году. Рос в деревне Заслоновке. Стать военным мечтал с детства.

Учился в Залегощенской средней школе № 1. Активно занимался спортом. После 9 класса поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени П. О. Сухого, далее – в Ульяновский институт гражданской авиации. После успешной сдачи экзаменов пошел служить по контракту.

В марте 2018 получил звание лейтенанта. Перед началом СВО служил в Краснодаре. Во время спецоперации служил пилотом Ка-52. Погиб 16 марта.

У Романа Филатова остались жена и двое детей.

ИА «Орелград»