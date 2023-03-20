В Орловской области вода отступает от мостов и дачных участков

Из 14 переправ, которые перекрыло начало паводка, остаются подтоплены восемь.

По состоянию на утро 20 марта, подтопленными остаются приусадебные участки в Орловском муниципальном округе: СНТ «Дубрава», СНТ «Мезенка», СНТ «Сельский строитель», СНТ «Импульс». Также под водой находятся восемь низководных мостов:

Залегощенский район, н.п. Орловка, р. Неручь;

Мценский район, н.п. Богатищево, н.п. Ивановский, р. Ока;

Новосильский район, н.п. Задушное, н.п. Ямская Слобода, р. Зуша;

Орловский МО, н.п. Гать, р. Ока; н.п. Сабурово и н.п. Круглый, р. Цон.

За сутки уровень воды в местных реках существенно снизился. В связи с улучшением паводковой ситуации в деревне Быстрая на территории Орловского муниципального округа закрыли временный спасательный пост. Уровень воды в реке в районе населенного пункта больше не угрожает движению по мосту. Тем временем, в Аниканово Мценского района временный пожарный пост продолжает свое дежурство, уточнили в региональном МЧС.

Напомним, что резкий подъем воды в Орловской области начался 11 марта. Паводок спровоцировали мощные дожди и рост дневных температур воздуха. Под воду ушли переправы. Также в отдельных территориях паводок добрался до дачных и жилых массивов.

ИА «Орелград»