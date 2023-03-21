Губернатор рассказал о борьбе с текущими крышами

21.3.2023 | 12:57 ЖКХ, Новости

Орловская область в числе немногих, кто этим точечно занимается.

Тему ремонта кровель многоквартирных домов Андрей Клычков поднял в ходе прямого эфира в соцсетях 20 марта. Он проинформировал, что план на 2022 год выполнен в полном объеме. Андрей Клычков посчитал нужным вмешаться в дискуссию о том, что работа «буксует». По его словам, Орловщина одна из немногих субъектов, кто вообще имеет такую программу.

«В этом году запланирован капремонт 83 крыш, ремонт кровель в 78 МКД, а также замена 50 лифтов. Мы выделяем на эти цели максимум средств в рамках программы капитального ремонта».

В минувшем году жители Орла жаловались, что работы по капремонту зачастую проходят нелогично. Устанавливаются новые лифты, но они выходят из строя из-за потоков воды,  текущих через дырявую кровлю. Именно крышам просили уделить внимание в первую очередь.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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