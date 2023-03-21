Судьбу дороги «Орел-Ефремов» решат после потепления

Департамент дорожного хозяйства Орловской области ответил на многочисленные жалобы автомобилистов на трассу в Залегощенском районе.

В Департаменте дорожного хозяйства сообщили, что причиной разрушения дорожного полотна стали резкие перепады температуры воздуха. Пояснили, что единовременно исправить все многочисленные выбоины невозможно.

Зимой ямочный ремонт горячим асфальтом не позволяли сделать морозы. С потеплением полотно частично отремонтировали литым асфальтобетоном, но этого явно недостаточно.

В настоящий момент принято решение после наступления благоприятной погоды провести осмотр дороги «Орел – Ефремов» и определить объем работ для приведения покрытия в нормативное состояние.

Сотрудники ГИБДД также проводили проверку со своей стороны на трассе в Залегощенском районе. Были выявлены многочисленные дефекты.

ИА «Орелград»