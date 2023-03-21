Жители Орловской области ответят за ограбление почтальонов и убийство

Следователи регионального СК завершили расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин.

Следствие установило, что в августе 2020 года 62-летний житель Ливен ослепил перцовым баллончиком местного почтальона и похитил у него более 560 тысяч рублей. Спустя два года он же со своим 36-летним сообщником из Орла напал на 41-летнего жителя деревни Бакланово. Из мести злоумышленники избили мужчину. Он скончался от удара ножом в шею.

Еще через две недели в Ливнах сообщники напали на женщину-почтальона. Они похитили у нее личные вещи и более 550 тысяч рублей.

В СК уточняют, что при обысках в доме одного из задержанных обнаружили бездымных порох, который длительное время хранился незаконно.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным в прокуратуре обвинением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области во взаимодействии с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Ливенский» в июле 2022 года. Большую часть похищенных у ливенского почтальона денежных средств – порядка 460 тысяч рублей – изъяли при проведении обыска в гараже у одного из фигурантов, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В убийстве мужчины сознались в ходе расследования грабежа.

ИА «Орелград»