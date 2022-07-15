Нападавшие на почтальона признались в зверском убийстве, совершенном под Орлом

41-летнего местного жителя били металлической трубой и кололи ножом в шею.

История с нападением на ливенского почтальона получила продолжение. Как оказалось, те же двое мужчин совершили жестокое убийство в деревне Бакланово Орловского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Утром 10 июля близи деревенского кладбища было обнаружено тело 41-летнего местного жителя с явными следами насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство», а через некоторое личность злоумышленников были установлены.

Ими оказались 36-летний житель Орла и 62-летний мужчина из Ливен, которые 8 июля в Ливнах совершили нападение на почтальона, разносившего пенсии. Как оказалось, еще в конце июня у них был ночной конфликт с жителем Орловского муниципального округа, в ходе которого один фигурант избил потерпевшего металлической трубой, а другой нанес ножевые раны в области шеи.

Оба подозреваемые признались в содеянном, а дело об убийстве будет объединено с дело о нападении на почтальона и передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

ИА «Орелград»