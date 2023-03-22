Депутаты Орла потребовали  уравновесить вырубки и посадки

На профильном комитете 22 марта обсудили реализацию целевой городской программы «Экология».

На протяжении 2022 года в Орле проводились работы по содержанию зеленых насаждений, отчитались чиновники. Снесено 405 сухих и аварийных деревьев, посажено 300. Также появились 1390 новых кустарников. На клумбы города высажено около 100 тысяч штук цветочной рассады. 330 каштанов получили лечение от минирующей моли.

Замечания высказал депутат Владимир Букалов. Он обратил внимание на то, что вырублено деревьев больше, чем высажено. В идеале их должно быть не меньше. Народного избранника поддержали коллеги, сообщает пресс-служба горсовета.

Также программа «Экология города Орла на 2022-2024 годы» предусматривает очистку берегов рек. В минувшем году работы проведены на 17,42 км. В программу входит создание минерализированных полос, защищающих зеленые массивы от пожаров. Также в ее рамках финансируется ликвидация несанкционированных свалок. В минувшем году на это потратили 2,6 млн рублей.

«Депутаты рекомендуют администрации города обеспечить полное финансирование из бюджета всех мероприятий Программы, запланированных на 2023 год, — сообщает пресс-служба горсовета. — Активизировать работу по информационному обеспечению реализации мероприятий Программы, повышению ответственности всех её участников за ее полное и своевременное выполнение».

К вопросу сохранения благоприятной экологический среды в Орле вернутся в третьем квартале 2023 года.

ИА «Орелград»