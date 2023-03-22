Из-за угрозы обрушения зданий расселят более 3000 орловцев

Программа переселения граждан из аварийного жилья снова переписана.

Губернатор Андрей Клычков в очередной раз внес изменения в постановление правительства Орловской области от 29 марта 2019 года № 176 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Напомним, действие данного документа рассчитано на 2019-2025 годы. Средства на расселение граждан регион получает по линии федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основные параметры программы приходится регулярно обновлять. Связано это и с изменением цен на жилищном рынке, и с выявлением все новых аварийных домов. Вот и на этот раз паспорт областной адресной программы был изложен в новой редакции.

Федеральный закон дает возможность расселения аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Согласно данным программы, на территории Орловской области имеется 137 таких домов. При этом указанный аварийный жилищный фонд подлежит расселению в срок не позднее 1 сентября 2025 года. Целью программы является оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении граждан комфортными, безопасными и благоприятными условиями проживания.

Кстати, программа предусматривает участие в разработке инвестиционных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Новым паспортом планируется переселение 3232 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация 45 857,44 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах, расселение 137 аварийных жилых домов. Интересно, что первая версия программы, принятая в 2019 году, предусматривала переселение 3362 человек и расселение 47 434,60 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах.

При этом значительно вырос объем финансирования. В версии программы от 2019 года он на период до 2025 года был предусмотрен в размере 1,459 миллиарда рублей. А в обновленной версии от 2023 года общий объем финансирования составляет 2,643 миллиарда. Кроме того, новая версия документа расставляет приоритеты. Согласно ей в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции раньше других домов, расположенных на территории этого же муниципального образования. То есть расселение должно идти в порядке очередности, в зависимости от того, в каком году дом признали аварийным.

Однако имеется и важное исключение, позволяющее нарушить временные рамки. Так, приоритет в переселении отдается многоквартирным домам при наличии угрозы их обрушения, в том числе угрозы обрушения отдельных квартир и других помещений в них. Еще одно исключение — вступившее в законную силу решение суда. Оно также должно быть исполнено вне зависимости от очередности расселения домов, в указанные судом сроки.

«В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы», — говорится также в обновленном паспорте документа.

ИА «Орелград»