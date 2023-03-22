Опасную торговлю пресекли на ярмарке в Ливнах

Торговцы предлагали к продаже птицу без сопроводительных документов.

В Орловской области в ходе рейда по ярмарке в городе Ливны сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора была выявлена и ликвидирована потенциальная угроза эпизоотическому благополучию региона. Подробности сообщила пресс-служба ведомства. Рейд был проведен в целях недопущения распространения заразных, в том числе опасных болезней животных, по которым в 2022 году устанавливались ограничительные мероприятия на территории Орловской и Курской областей.

Среди указанных заболеваний присутствовал и высокопатогенный грипп птиц, опасный в том числе для человека. Сотрудники Россельхознадзора посетили ярмарку, расположенную на улице Горького в городе Ливны Орловской области. В ходе рейда были выявлены факты реализации гражданами живой сельскохозяйственной птицы, а именно кур и уток, без оформления ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Отсутствие таких документов ставит под сомнение здоровье птицы, тем самым создавая угрозу.

«О выявленных фактах проинформированы управление ветеринарии Орловской области и администрация ярмарки для усиления контроля и обеспечения условий соблюдения участниками и продавцами ярмарки требований, установленных законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, — говорится в сообщении ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, гражданам выданы требования по недопущению в дальнейшем реализации подконтрольных товаров без оформления ВСД».

К слову, простые граждане Ливен и Ливенского района уже не первый раз попадают в тревожные ведомственные сводки. Так, ранее управление ветеринарии Орловской области сообщило в Россельхознадзор о нарушениях, допущенных при проведении ветеринарными специалистами БУОО «Ливенская райСББЖ» вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства. Мероприятие проводилось в частном секторе села Введенское Ливенского района.

«Гражданин отказался предоставить собаку для вакцинации, — рассказали по этому поводу в ТУ Россельхознадзора. — Для обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере ветеринарии гражданину было выдано требование с целью устранения данного нарушения. Бешенство — заболевание, входящее в перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных и человека, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия».

ИА «Орелград»