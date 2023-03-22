В Ливенском районе устанавливают личность погибшего мужчины

22.3.2023 | 16:09 Новости, Происшествия

Его тело обнаружили в ручье в селе Козьминка.

Следователи СК по Орловской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
По информации ведомства, накануне, 21 марта, в ручье Кунач села Козьминка Ливенского района очевидцы обнаружили тело. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты. После проведения осмотра территории назначили необходимые экспертизы.

В рамках доследственной проверки предстоит установить личность мужчины, а также причины и обстоятельства его смерти. По итогам разбирательства примут процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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