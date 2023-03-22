В Орле растет число желающих принять в семью сирот

22.3.2023 | 11:46 Новости, Общество

Позитивную тенденцию отметили 22 марта на заседании профильного комитета горсовета.

Начальник управления социальной поддержки населения администрации Орла Алла Шайкина сообщила, что в настоящий момент в Орле 139 семей воспитывают 193 приемных ребенка.

Растет число жителей города, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня таких кандидатов – 82, в 2015 году было 35, сообщает пресс-служба горсовета.

Еще одна позитивная тенденция — с 2021 года в городе не отбирали детей у родителей из-за возможных угроз жизни и здоровью. Тем не менее, в госучреждениях в Орле находятся 24 ребенка, оставшихся без заботы родственников.

Депутаты рекомендовали администрации неустанно следить за опекунами и попечителями.

ИА «Орелград»

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