В Знаменском районе вспыхнувшая «Лада» спровоцировала травяной пал

Возгорание было ликвидировано на площади 300 кв. м, уточнили в орловском МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в чрезвычайное ведомство 21 марта примерно в 12:49. «Лада Приора» загорелась в районе села Локно. Водитель воспользовался огнетушителем, но это не помогло. Автомобиль выгорел полностью, однако огню этого оказалось мало. Он перекинулся на сухую траву. Прибывшие на место сотрудники ПСЧ 22 остановили пал на площади около 300 квадратных метров.

Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в двигателе автомобиля, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»