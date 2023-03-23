В детсаду Орла нашли молоко с антибиотиком

Опасный продукт питания был выявлен в рамках лабораторного мониторинга.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассказало об очередном случае выявления потенциально опасного для здоровья продукта питания в социальном бюджетном учреждении. Речь идет об одном из детсадов города Орла, в котором в плановом порядке специалисты ведомства отобрали пробы продуктов питания для проведения исследований в рамках лабораторного мониторинга. Испытания проводили эксперты Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате лабораторную проверку не выдержал образец молока питьевого пастеризованного, произведенного индивидуальным предпринимателем в Рязанской области. В нем было выявлено присутствие окситетрациклина (тетрациклиновая группа). Как уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, установленное по итогам анализа значение — 15 мкг/кг, а по норме допускается менее 0,01 мг/кг. То есть содержание антибиотика в молоке превышало предельно допустимую концентрацию в разы.

Это не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», а также требованиям ГОСТа. Владельцу продукции, поставщику и производителю, а также в прокуратуру Орловской области уже направлены информационные письма. Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям принято решение о признании недействительной декларации о соответствии производителя, а именно ИП из Рязанской области.

Добавим, что подобные факты время от времени выявляются в бюджетных учреждениях Орла и Орловской области. Вскрывают их сотрудники Россельхознадзора в рамках своих полномочий по выявлению и пресечению выпуска в обращение на территорию Таможенного союза некачественной продукции. Также эти специалисты осуществляют государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза.

ИА «Орелград»