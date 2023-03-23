В Ливнах проверили расходы на дороги

Аудиторы отметили отсутствие претензий у подрядчиков.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Ливны на заседании местного парламента представила отчет о своей деятельности за 2022 год. Согласно ему, в отчетном периоде времени в целом было выявлено нарушений и недостатков на 8,468 миллиона рублей. Всего аудиторами было проведено 36 экспертно-аналитических и шесть контрольных мероприятий. В числе прочего они провели анализ формирования и расходования бюджетных средств муниципального дорожного фонда города Ливны. Проверяемый период охватил весь 2021 год, объем проверенных средств составил 123,93 миллиона рублей.

В результате были выявлены нарушения в сфере закупок, в частности, нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по семи муниципальным контрактам на ремонт участков автомобильных дорог местного значения. В КСП отметили, что управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес данных подрядчиков были направлены требования на уплату пени на общую сумму 231,2 тысячи рублей. Правда, пени на момент проверки были уплачены подрядчиками только по двум муниципальным контрактам, а их общая сумма составила всего 25,6 тысячи рублей.

Также аудиторы вскрыли нарушения подрядчиками сроков исполнения по двум муниципальным контрактам – речь идет о работах по устранению деформаций автомобильных дорог местного значения. В данном случае в адрес подрядчиков были направлены требования на уплату пени на общую сумму 21,5 тысячи рублей, которую те пока не заплатили. Кстати, уже в рамках устранения выявленных КСП нарушений управление ЖКХ повторно направило семь исковых заявлений в Арбитражный суд Орловской области на общую сумму 692,4 тысячи рублей. Однако в удовлетворении исковых требований чиновникам было отказано.

Основанием для этого, как пояснили в КСП, стало постановление правительства РФ «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом». Согласно этому документу сумма неустоек подлежит списанию. Возвращаясь к отчету КСП, скажем, что также были установлены нарушения заказчиком сроков оплаты выполненных работ по 29 муниципальным контрактам, в том числе: по 12 контрактам по благоустройству дворовых территорий, по 16 контрактам на ремонт участков автомобильных дорог, по одному контракту на выполнение работ по устранению деформаций автомобильных дорог местного значения.

«Претензий от подрядчиков в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города не поступало, — отмечают при этом аудиторы. — В случае направления подрядчиками претензий в адрес заказчика указанное нарушение могло повлечь за собой взыскание пени за счет средств бюджета города Ливны и привело бы к потерям городского бюджета в сумме 391,3 тысячи рублей. Материалы данного контрольного мероприятия были переданы в Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Орловской области. По информации Орловского УФАС возбуждено дело об административном правонарушении».

ИА «Орелград»