В Орле утвержден перечень ПВР для пострадавшего населения

23.3.2023 | 8:36 Новости, Общество

Рассчитывают на 6740 человек.

Изменения в постановление администрации Орла об организации эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города внес мэр Юрий Парахин. В новой редакции изложено приложение с перечнем пунктов временного размещения населения.

ПВР планируют открывать, в случае необходимости, в спортивных школах, учреждениях культуры, гостиницах, общежитиях, центре патриотического воспитания. Всего в Орле предусмотрели 30 ПВР с 900 спальными местами (все они в Советском районе) и 5840 сидячими.

Напомним, ранее была утверждено положение об эвакуационной комиссии Орла. Ее целью является организация планирования, подготовки, проведения и обеспечения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон ЧС природного и техногенного характера.

ИА «Орелград»

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