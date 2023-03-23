Восстанавливающий аэропорт подрядчик набирает сотрудников

Секретарь в Орле может претендовать на зарплату до 80 тысяч рублей.

В описании вакансии НАО «Ирмаст-Холдинг» отмечено, что нужен трудолюбивый и активный человек. Можно без опыта. В обязанности входит создание уюта в офисе, закупка чая, работа с документацией и кадрами. От соискателя ждут умения расставлять приоритеты и действовать в условиях многозадачности. Работа возле аэропорта Южный.

Также компании требуется прораб, геодезист, специалист по охране труда, инженер ПТО, начальник участка. Последний может рассчитывать на зарплату 90 тысяч рублей (после вычета налогов и сборов). Все вакансии можно оценить на сайте НАО «Ирмаст-Холдинг».

Напомним, 23 ноября 2022 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и НАО «Ирмаст-Холдинг» заключен контракт на реконструкцию аэропорта «Южный». Общая цена контракта – 1010 млн рублей. Половина этой суммы уже перечислена подрядчику. По словам губернатора, орловцы смогут воспользоваться услугами своего аэропорта в 2024 году.

ИА «Орелград»