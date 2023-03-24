Депутаты Горсовета Орла требуют привести в порядок фасад дома на площади Мира

24.3.2023 | 11:07 Новости, Происшествия

На него в День Победы традиционно водружают легендарное Знамя.

Председатель Горсовета Василий Новиков обратился к администрации Орла с просьбой решить вопрос с ремонтом фасада дома №5 на площади Мира. Здание обветшало и угрожает прохожим падением штукатурки на головы.

Василий Новиков лично побывал на месте и увидел масштаб бедствия. Фасад разрушается, а прохожих от вероятных травм «защищает» только сигнальная лента, натянутая по периметру опасной зоны.

«Негоже, чтобы в столь важные для орловцев и гостей города праздники, исторический фасад дома оставался в столь неприглядном состоянии», — резюмировал увиденное Василий Новиков.

Он напомнил, что традиционно в День Победы и в день празднования Дня города и его освобождения от немецко-фашистских захватчиков над этим домом водружают Знамя Победы. Это дубликат флага, который разведчики Иван Санько и Василий Образцов подняли над городом 5 августа 1943 года. А в год 80-летия знаменательной даты знаковое здание выглядит непотребно.

ИА «Орелград»

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