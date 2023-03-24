ОДСК упрочила позиции в рейтинге застройщиков Черноземья

24.3.2023 | 9:22 Новости компаний, Рекомендуем

ТОП по итогам февраля подготовил Единый ресурс застройщиков.

Оценивались объемы текущего строительства. ГК ОДСК, куда входит «Орелстрой», поднялась на 16 строчек в федеральном рейтинге и заняла четвертую среди застройщиков Черноземья. На 1 марта объем текущего строительства группы компаний превысил 135 тысяч квадратных метров. Рост в сравнении с показателями января около 10 тысяч «квадратов».

«Причина увеличения объема строительства группы компаний – начало возведения первого монолитно-кирпичного дома ЖК «Новые высоты» в Болховском микрорайоне», — сообщили в пресс-службе ГК ОДСК.

Стоит отметить, что в Черноземье орловский застройщик конкурирует с крупнейшими воронежскими девелоперами. Он так же расширил географию работы на соседний регион. Так, в Липецкой области ГК ОДСК строит 14,117 тыс. кв. м жилья. Это площадь первого из 14 домов в жилом комплексе «Геометрия».

Холдинг нацелен на дальнейший рост. В планах руководства выход в 2026 году на уровень 300 тыс. кв. м жилья.

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