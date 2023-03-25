Знаменский СГЦ вложит в расширение производства более 250 млн рублей

25.3.2023 | 13:24 Новости, Экономика

Один из крупнейших центров животноводства Орловской области  создаст 117 новых рабочих мест.

В текущем году Знаменский СГЦ планирует увеличить мощности, сообщает портал правительства региона. На эти цели заложили более 250 миллионов рублей.

Знаменский СГЦ  более 15 лет является надежным инвестиционным партнером Орловской области, отмечают в публикации. В компании сообщили, что в 2023 году создадут 117 новых рабочих мест и увеличат производство продукции. В прошлом году штат вырос на 55 человек. На развитие направлено 317 млн рублей.

Добавим, что в 2022 году Знаменский СГЦ реализовал поголовье свиней в объеме 834 тысячи голов. Также компания наладила активные экспортные поставки мясной продукции в Гонконг, Вьетнам, Казахстан и Узбекистан.

ИА «Орелград»

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