Архивисты проследили трансформацию Орловщины за тысячу лет

Представлен исторический обзор административно-территориального деления региона.

Государственный архив Орловской области на своем сайте в разделах «Научно-справочный аппарат» и «Генеалогические запросы» в открытом доступе опубликовал «Исторический обзор административно-территориального устройства Орловского края с древнейших времен по 2011 год». Сам обзор был опубликован в соответствующем специализированном сборнике. Он содержит обобщенную информацию о периоде, насчитывающем почти тысячелетие.

«История Орловской области уходит в далекое прошлое, — говорится в обзоре. — На протяжении веков претерпевали изменения ее границы, площадь, административная принадлежность. Освоение Орловского края славянами началось в VІІІ веке. Переселение славянских племен совершалось по рекам Десне и Оке постепенно: с запада продвигались кривичи, с юго-запада с берегов Днепра – северяне, с юга по Оке – вятичи. К XI веку племена вятичей занимали большую часть современной Орловской области».

До середины X века вятичи находились в номинальной зависимости от Хазарского каганата и ограничивались уплатой незначительной дани. В 964 году Святославу Игоревичу, первому из русских князей, удалось наложить дань на вятичей. После гибели князя в 972 году вятичи ненадолго восстановили независимость. Утвердившемуся на престоле князю Владимиру Святославовичу пришлось вновь покорять вятичей в 981 и 982 годах. В начале XI века земли вятичей вошли в состав Древнерусского государства.

«Первые сведения в летописях о городах на Орловской земле относятся к XII веку, — говорится в документе. — Один из древнейших русских городов Елец впервые упоминается в 1144 году, Брянск (в летописях Дебрянск), Карачев, Мценск (в древности Меченеск, Мченеск и Мценеск), Севск – в 1146 году, Кромы – в 1147 году, Новосиль – в 1155 году, Ливны – в 1177 году, Трубчевск – в 1185 году». Болхов существовал уже в начале XIII века. После уничтожения его в 1237 году татаро-монголами был отстроен на новом месте как крепость в 1556 году».

В XIII веке Орловский край подвергся монголо-татарскому нашествию, в XIV веке западная его часть – нападению литовских князей. После долгой и изнурительной борьбы с внешними врагами в начале XVI веке, в период царствования Иоанна ІІІ (1462-1505), территория Орловского края была присоединена к Московскому государству. В 1566 году в период освоения Дикого поля на территории прекратившего свое существование Звенигородского удельного княжества, у впадения реки Орлик в реку Оку был основан город Орел. В 1615 году город подвергся польской интервенции, в результате которой был полностью разрушен. В 1636 году царь и великий князь Михаил Федорович повелел «для береженья от Крымских и Нагайских татар, на Татарской сакме, на старом Орловском городище поставить город и в нем устроить ратных и жилецких людей».

Современная Орловская область является субъектом Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ. В составе области имеются города областного значения Орел, Ливны и Мценск, города районного значения Болхов, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль, четыре района в составе Орла, 23 административных района и один муниципальный округ. В области имеется 2922 территориальные единицы – сельские населенные пункты и 13 поселков городского типа.

ИА «Орелград»