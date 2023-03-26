Орловцев вновь позвали на тотальный диктант

Международная просветительская акция традиционно пройдет в Орле.

В Орле 8 апреля в 14.00 на площадке Орловской областной библиотеки им. Бунина в очередной раз пройдет международная просветительская акция «Тотальный диктант-2023». Организаторы приглашают желающих к участию. Отметим, что «Бунинка» станет лишь одной из четырех площадок, отведенных в Орловской области под написание данного диктанта. Причем на каждой площадке участников ждет встреча с известными людьми, в числе которых будут журналисты, блогеры и путешественники.

Поскольку организатором акции и модератором всех площадок «Тотального диктанта» в Орловской области является Орловская областная библиотека им. Бунина, на ее базе и будет действовать самая крупная из всех четырех площадок. Текст диктанта на ней прочтет Юлия Чернявская, телеведущая канала «Первый областной» и ведущая «Экспресс Радио Орел». Вторая открытая площадка разместится в мемориальном доме-музее Русанова.

«Здесь участники смогут не только проверить свои знания русского языка, но и познакомиться с экспозицией, посвященной выдающемуся путешественнику и полярному исследователю, — говорят организаторы. — Текст диктанта в музее будет читать современный орловский путешественник – член Орловского регионального отделения Российского географического общества, руководитель туристического проекта «Походная романтика» Денис Балагутин».

Третья площадка расположится в гимназии №1 ОГУ им. Тургенева в Орле. В отличие от двух предыдущих, она будет закрытой, поскольку на ней свои знания смогут проверить только учащиеся, их родители и педагоги. Четвертая площадка будет развернута в тургеневском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново», в Мценском районе. Здесь участники акции смогут погрузиться в атмосферу старинного усадебного дома, классической литературы и удивительной мценской природы. В роли чтеца здесь выступит Александр Амурный, шеф-редактор группы компаний «Ф-Медиа», радиоведущий, диктор и звукорежиссер.

«Тотальный диктант – это общественный некоммерческий проект, который инициирован новосибирским фондом «Тотальный диктант» и реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру, — объяснили в Орловской областной библиотеке им. Бунина. — Участники акции смогут проверить свои знания в области русского языка, написав текст под диктовку как лично, так и в дистанционном формате. Принять участие в диктанте может каждый желающий. Акция проходит раз в год в городах России и мира, а впервые состоялась 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете. В 2023 году столицей проекта выбран город Нижний Тагил».

К слову, в 2022 году просветительскую акцию «Тотальный диктант» в Орловской области поддержали более 150 человек, в том числе 19 иностранцев. На «отлично» с текстом диктанта справились десять человек. Больше всего отличников по традиции было зафиксировано на площадке, организованной в «Бунинке». Добавим, что в 2023 году автором «Тотального диктанта» был выбран писатель и журналист Василий Авченко, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС». Текст диктанта будет посвящен русскому путешественнику, писателю и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Отметим, что регистрация участников начнется за 10 дней до акции.

ИА «Орелград»