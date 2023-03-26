Подозреваемого в тяжелом пьяном ДТП оставили на свободе

26.3.2023 | 11:08 Закон и порядок, Новости

Дмитровский районный суд не нашел оснований для избрания жесткой меры пресечения.

Дмитровский районный суд Орловской области сообщил о результатах рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Курской области. Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью статьи 264 и частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, по версии следствия, мужчина сел за руль пьяным, причем уже не впервые, и нарушил Правила дорожного движения, из-за чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Подробности ДТП суд не раскрывает в интересах следствия, однако сообщает, что данное происшествие «повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», причем пострадавшей стала женщина, а не водитель. Отметим, что последний ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Несколько дней назад в суд поступило ходатайство начальника СГ ОМВД России по Дмитровскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя.

Однако суд ответил отказом, его постановление сторонами не было обжаловано и вступило в законную силу. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Районный суд указал, что водитель обвиняется в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. Имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Российской Федерации, постоянно проживает в городе Железногорске Курской области. Ранее он не был судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В результате суд пришел к выводу, что объективных данных, подтверждающих предположение органов предварительного следствия о том, что подозреваемый может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, представлено не было. Суд учел и то, что заключение под стражу является исключительной и самой суровой мерой пресечения. «Органы предварительного следствия не привели достаточных оснований и не представили доказательств, подтверждающих, что обвиняемого следует содержать под стражей», — подытожили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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