В Орле запретили продажу устройств для «кражи света»

Решение по административному делу вынесли в поселке Верховье.

Вступило в силу решение, которое вынес Верховский районный суд Орловской области в порядке упрощенного производства. Это было административное дело по исковому заявлению прокурора Верховского района, поданному в интересах неопределенного круга лиц. Базировался иск на материалах прокурорского мониторинга интернета. В рамках его проведения было обнаружено несколько сомнительных интернет-ресурсов, торговавших весьма подозрительными приборами.

Из материалов дела следует, что на указанных ресурсах в открытом доступе была размещена информация о продаже устройств, при помощи которых можно похищать энергоресурсы «путем остановки счетчиков с пультом». Возможность просмотра указанных страниц ничем не ограничена, они доступны к просмотру любым интернет-пользователям, в том числе несовершеннолетним, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов не требуется, отметили также в надзорном ведомстве. Установить личности и места жительства лиц, которые размещают информацию на спорных сайтах, не удалось, как и владельца доменного имени, поскольку последнее зарегистрировано за пределами юрисдикции Российской Федерации. Именно потому, что ответчик не был определен, дело было рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства.

В суде прокуратура представила доказательства, а именно скриншоты сайтов, на которых были «изображены сведения о продаже устройств, при помощи которых осуществляется хищение энергоресурсов путем остановки счетчиков с пультом». По мнению истца и суда, данные скриншоты свидетельствуют о том, что с помощью указанных сайтов осуществляется реализация противоправной деятельности. Исковые требования были удовлетворены. Информации о продаже сомнительных устройств была признана запрещенной к распространению в Российской Федерации. Данное решение стало основанием для блокировки доступа к спорным сайтам.

ИА «Орелград»