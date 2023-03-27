Главврач объяснил, почему машина скорой помощи не попала в деревню Ивановка

Ранее губернатор Орловской области поручил разобраться в инциденте.

Жалобы жителей Верховского района были опубликованы в региональной группе и федеральном паблике. 25 марта одному из жителей деревни Ивановка потребовалась помощь. Однако доктор не смог попасть к пациенту из-за дождя и состояния дороги. Только через сутки мужчину на отечественном внедорожнике вывезли к трассе с твердым покрытием.

«По информации главного врача, скорая выехала на вызов в день обращения, но застряла на дороге, — сообщил в соцсети Департамент здравоохранения Орловской области. — Проводится расследование обстоятельств данного случая. По его итогам будут приняты меры реагирования».

Эмоционально по данному факту выступил на совещании в обладминистрации 27 марта Андрей Клычков.

В комментариях к публикациям мнения разделились. Одни предполагают, что «буханка» вполне могла проехать там, где прошла «Нива». Другие сетуют, что «за МКАДом» дороги заканчиваются и этим никого не удивить.

ИА «Орелград»