Мэр Орла опубликовал проекты благоустройства лидеров голосования

Пятерка отобрана из 53 городских территорий с помощью опроса на «Госуслугах».

Уже в апреле орловцы смогут выбрать один и пяти объектов городской среды, который благоустроят в следующем году. Свои голоса можно будет отдать за одну из территорий на этапе федерального рейтингового голосования.

Оно пройдет в период с 15 апреля по 31 мая. Претенденты в Орле: Городской парк культуры и отдыха, сквер им. Генерала Л.Н. Гуртьева, сквер им. И.А. Бунина, парк «Ботаника» и ландшафтный сквер «Дворянское гнездо». Выбрать можно будет только один объект.

Мэр Орла Юрий Парахин предложил жителям города познакомиться с проектами и за ближайшие две недели сделать выбор, чтобы проголосовать за преображение того или иного общественного пространства.

«В случае Городского парка, Ботаники и Дворянки речь идёт о продолжении преображения, потому что многое уже сделано либо будет сделано в этом году. Два сквера в Советском районе, в случае поддержки жителей, ожидает комплексное благоустройство», — добавил Парахин.

ИА «Орелград»