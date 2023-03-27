Микропредприятие из Подмосковья будет ремонтировать орловскую ЦРБ

27.3.2023 | 8:02 Важное, Новости, Строительство

Определен подрядчик для выполнения работ в Сосковской районной больнице.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Всего на участие в открытом конкурсе было подано восемь заявок. Победителем стало ООО «Архонт». Цена контракта — 33 920 040 рублей 58 копеек. Размер аванса – 30%. Срок исполнения контракта – 25  декабря 2023 года, указано на сайте «Госзакупки». В планах замена систем водоснабжения, отопления, вентиляции, дверных и оконных блоков, некоторые другие мероприятия.

По данным kartoteka.ru, ООО «Архонт» зарегистрировано в Наро-Фоминске в 2019 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Численность персонала — 2.

Напомним, в 2023 году около 345 млн рублей направят на ремонт поликлиник № 2 и № 3 города Орла, Ливенской, Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской и Сосковской ЦРБ.

ИА «Орелград»

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