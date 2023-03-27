Орловскую пенсионерку подозревают в нападении на собутыльницу

66-летнюю жительницу Новодеревеньковского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установили полицейские, 25 марта в одном из сел Новодеревеньковского района пенсионерка вместе с 37-летней гостьей распивала спиртное. В какой-то момент между женщинами вспыхнула ссора. Хозяйка набросилась на собутыльницу и дважды ударила ее ножом.

Как сообщили в региональном УМВД, пострадавшую госпитализировали в больницу. Ей оказывают медицинскую помощь.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»