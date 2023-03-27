Пропавших без вести нашла орловская полиция

Установить местонахождение пропавших граждан удалось благодаря оперативным мерам.

В региональном Управлении МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», первый этап которого был проведен в марте текущего года. Его цель – выявление и розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения граждан, пропавших без вести.

«За время проведения операции сотрудниками органов внутренних дел региона задержано восемь подозреваемых и обвиняемых, находившихся в различных видах розыска. Также установлено местонахождение пяти без вести пропавших граждан», — сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Ранее правоохранительное ведомство сообщило, что в Орловской области за два месяца 2023 года благодаря принятым мерам оперативно-розыскного характера было задержано 32 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Также за отчетный период времени было установлено местонахождение восьми человек, считавшихся пропавшими без вести. Такие данные приведены в аналитической справке УМВД России по Орловской области о состоянии оперативной обстановки в регионе.

К слову, за весь прошлый год сотрудникам органов внутренних дел региона в результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы удалось установить 3190 человек, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Также в 2022 году было задержано 182 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, установлено местонахождение 53 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность семи неопознанных трупов.

ИА «Орелград»