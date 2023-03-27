В Змиевке контракт получил подрядчик, обвиненный в завышениях стоимости и объемов

«Связующая нить» — один из семи проектов Орловской области, победивших в конкурсе Минстроя.

На благоустройство улицы Ленина и парка «Парк Воинской славы» в Змиевке Свердловского района было выделено более 85 млн рублей. Итоги электронного аукциона подведены 23 марта. Победителем отбора стало ООО «КБК Строй» из Брянска, снизив цену контракта до 80 779 497 рублей 50 копеек. Благоустройство необходимо завершить до 15 декабря 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

Любопытно, что компания занималась реконструкцией парка в поселке Локоть Брасовского района. Цена контракта, подписанного в 2020 году, — 27,95 млн рублей. КСП Брянской области выявила факты неправомерной оплаты завышенных объемов и стоимости работ, неэффективного расходования средств и другие недостатки. Администрация Брасовского района, заручившись поддержкой прокуратуры и аудиторов, подала иск в суд. С подрядчика требуют взыскать более 3,3 млн рублей. Назначена судебная комплексная комиссионная строительно-техническая, почвоведческая и дендрологическая экспертиза. Рассмотрение дела продолжается.

По данным kartoteka.ru, ООО «КБК Строй» зарегистрировано в 2020 году. Это микропредприятие с одним сотрудником. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Директор и один из трех учредителей — Дмитрий Буцеров.

ИА «Орелград»