Двух жителей Орла признали виновными в угрозе убийством и хулиганстве

28.3.2023 | 17:15 Закон и порядок, Новости

Будучи нетрезвыми, они угрожали ножом детям, а затем напали на заступившихся за ребят мужчину и женщину.

Как установил суд, в ноябре 2021 года на спортплощадке в Железнодорожном районе Орла двое нетрезвых мужчин 22 и 23 лет играли в футбол. В какой-то момент они начали публично пугать детей ножом. На помощь школьникам подоспели мужчина и женщина. Злоумышленники избили защитников детей.

Как сообщают в СК по Орловской области, по итогам разбирательства суд признал молодых мужчин виновными в хулиганстве и угрозе убийством и приговорил к принудительным работам на срок 2 и 3 года. Решение суда может быть обжаловано.

ИА «Орелград»

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