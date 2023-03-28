Двух жителей Орла признали виновными в угрозе убийством и хулиганстве

Будучи нетрезвыми, они угрожали ножом детям, а затем напали на заступившихся за ребят мужчину и женщину.

Как установил суд, в ноябре 2021 года на спортплощадке в Железнодорожном районе Орла двое нетрезвых мужчин 22 и 23 лет играли в футбол. В какой-то момент они начали публично пугать детей ножом. На помощь школьникам подоспели мужчина и женщина. Злоумышленники избили защитников детей.

Как сообщают в СК по Орловской области, по итогам разбирательства суд признал молодых мужчин виновными в хулиганстве и угрозе убийством и приговорил к принудительным работам на срок 2 и 3 года. Решение суда может быть обжаловано.

ИА «Орелград»