Орловцы могут потерять квартиры и машино-места

Росреестр рассказал, за какие нарушения можно лишиться недвижимости.

Управление Росреестра по Орловской области объяснило жителям региона нюансы законодательной новеллы, касающейся судьбы объектов недвижимости. В ведомстве пояснили, что с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ. Согласно им, собственников могут лишить недвижимости в случае ее использования с нарушениями, то есть не по назначению. Лишиться недвижимости можно, например, за систематическое нарушение прав соседей или за бесхозяйственное содержание имущества.

«К примеру, квартиры на первых этажах используются под парикмахерские, ателье, кофейни, магазины, хостелы либо как мини-фермы для разведения животных и птиц, или под складские помещения, — объяснили в Управлении Росреестра по Орловской области. — При этом собственник жилья нарушает установленные жилищным законодательством санитарные нормы, требования противопожарной безопасности, систематически нарушает права и интересы соседей».

Бесхозяйственное содержание недвижимости подразумевает, что собственник не исполняет свои обязанности по содержанию и ремонту имущества, допуская его порчу или разрушение. По новому закону данное обстоятельство теперь также может послужить основанием для прекращения права собственности на объект недвижимости. Отметим, что действие закона распространяется не только на квартиры, но и на машино-места.

«В случае установления факта нарушения уполномоченный государственный орган направит письменное предупреждение собственнику помещения, установит срок для устранения выявленных нарушений или проведения ремонта, — говорит Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра. — Если к указанному сроку владелец недвижимости не исправит нарушения либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, то суд по иску того же государственного органа может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения. Денежные средства, вырученные от продажи, будут возвращены собственнику, за вычетом расходов на исполнение судебного решения».

В ведомстве также напоминают, что использование жилого помещения для целей, не связанных с проживанием, возможно только после его перевода в нежилое помещение. К слову, согласно приведенной статистике, в текущем году жители Орловской области оформили уже свыше 10,5 тысячи прав на жилые помещения и более 3,5 тысячи прав на объекты недвижимости нежилого назначения. Из жилых в нежилые было переведено семь помещений. Для сравнения, за весь прошедший год было оформлено 35 таких переводов.

ИА «Орелград»