Под Орлом арестовали мужчину, размахивавшего руками

Суд признал эмоционального орловца виновным в мелком хулиганстве.

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении жителя райцентра Колпна по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Детали раскрала пресс-служба суда. Так, в ходе рассмотрения дела было установлено, что мужчина в день задержания и составления на него административного протокола весьма бурно и буйно вел себя, находясь в подъезде жилого дома.

Из материалов дела следует, что он «громко кричал, размахивал руками, выражался нецензурной бранью в общественном месте, в присутствии граждан, на замечания прекратить нарушение правопорядка не реагировал, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу». В судебном заседании гражданин свою вину признал и в содеянном раскаялся. Это было учтено в качестве смягчающего ответственность обстоятельства.

В качестве отягчающего ответственность обстоятельства суд признал повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть этот же гражданин уже попадался на аналогичном нарушении общественного порядка. С учетом всех обстоятельств суд назначил правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Судебный акт вступил в законную силу, в апелляционном порядке не обжаловался.

Ранее региональное Управление МВД России сообщало, что за два месяца 2023 года в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 4290 административных правонарушений (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства), в том числе 4105 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена нормами КоАП РФ. Из них 257 правонарушений подпадали под действие статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

ИА «Орелград»