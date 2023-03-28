В ДТП на орловской трассе погиб совладелец сети ресторанов «Сыроварня»

Известный кондитер Алексей Левин ехал вместе с семьей.

Автомобиль Алексея Левина протаранил грузовик, выехавший на встречную полосу трассы М-2 «Крым» в Мценском районе, сообщает Mash.

Авария произошла ночью 24 марта. Супруга Левина и его брат погибли на месте ДТП. Сам сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» скончался по дороге в больницу. Он был за рулем Mitsubishi. Также 13-летний племянник Левина получил серьезные травмы. Он находится в реанимации.

Напомним, по данным полиции, 40-летний водитель за рулем грузовика Mercedes нарушил требования разметки и выехал около 00:40 на встречную полосу. Там фура столкнулась с внедорожником Mitsubishi.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств дорожного происшествия продолжается.

ИА «Орелград»