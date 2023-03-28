В Орловской области легализовали 400 работников

Озвучены итоги работы по противодействию теневой занятости.

В Орле состоялось первое в текущем году заседание региональной межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений. Краткий отчет с этого мероприятия представил департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Согласно приведенным данным в январе-феврале 2023 году в регионе было выявлено более 820 работников, с которыми работодатели не заключили трудовые договоры. То есть это, по сути, были представители сферы теневой занятости.

Принятые меры помогли выправить ситуацию. Сообщается, что после проведения профилактической работы с руководством выявленных компаний 404 работника были легализованы. Иными словами, работодатели узаконили с ними трудовые отношения. На заседании было отмечено, что наиболее активными в плане выявления и легализации «теневиков» в этом году являются Покровский и Свердловский районы.

«Напомним, что в прошлом году удалось добиться легализации труда 6,2 тысячи работников, — добавили в департаменте. — Эти люди получили необходимые при трудоустройстве социальные гарантии: возможность уйти в предусмотренный трудовым законодательством оплачиваемый отпуск, получить выплаты по больничному, расчет при увольнении, право на расследование несчастного случая на производстве и др. Кроме того, легализация трудовых отношений положительно влияет на доходы бюджета, от которых зависит объем государственных услуг, оказываемых гражданам за бюджетный счет».

Еще одним инструментом борьбы с нелегальной занятостью участники межведомственного заседания назвали трудоустройство граждан при содействии областной службы занятости. Данная работа также является вкладом в копилку эффективности противостояния теневой занятости. Согласно озвученной статистике, в этом году в Орловской области при содействии органов государственной службы занятости трудоустроено уже более 700 человек. А в прошлом году в целом было трудоустроено более 6,2 тысячи орловцев.

ИА «Орелград»