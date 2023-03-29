Полсотни орловцев оказались отрезаны от цивилизации из-за смытого моста

Переправа разрушается не первый год.

Жалобы жители села Крутое Ливенского района публикуют в соцсетях. Также вопрос был задан главе Анатолию Шолохову.

«Помогите нам, жителям Ливенского района, село Крутое. После половодья мост размыло и не в первый раз, за мостом 530 человек. Не у всех есть возможность воспользоваться такси или другим автотранспортом! По другую сторону моста медпункт, почта, администрация, магазин, остановка».

Глава Ливенского района Анатолий Шолохов ответил:

«Дал поручение коллегам изучить данный вопрос. Вернусь с ответом 30 марта».

Стоит отметить, что проблема не новая. Мост через реку Труды регулярно затапливает в половодье и размывает стремительным течением. Тогда село распадается на две части. Объезд есть, но путь становится длине более чем 10 километров.

ИА «Орелград»