Полсотни орловцев оказались отрезаны от цивилизации из-за смытого моста

29.3.2023 | 13:16 Видео, ЖКХ

Переправа разрушается не первый год.

Жалобы жители села Крутое Ливенского района публикуют в соцсетях. Также вопрос был задан главе Анатолию Шолохову.

«Помогите нам, жителям Ливенского района, село Крутое. После половодья мост размыло и не в первый раз, за мостом 530 человек. Не у всех есть возможность воспользоваться такси или другим автотранспортом! По другую сторону моста медпункт, почта, администрация, магазин, остановка».

Глава Ливенского района Анатолий Шолохов ответил:

«Дал поручение коллегам изучить данный вопрос. Вернусь с ответом 30 марта».

Стоит отметить, что проблема не новая. Мост через реку Труды регулярно затапливает в половодье и размывает стремительным течением.  Тогда село распадается на две части. Объезд есть, но путь становится длине более чем 10 километров.

ИА «Орелград»

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