В Орле на женщину упал кусок штукатурки с дома на Гостиной

Депутатам Орловского горсовета пожаловались на опасное состояние фасада дома №3 по улице Гостиная.

Кусок штукатурки рухнул на проходившую мимо здания Торговых рядов женщину.

Известно, что женщина не получила серьезных травм. Ей оказали помощь на месте. Председатель Горсовета Орла Василий Новиков выступил в защиту жителей города и взял проблему на контроль.

«Чтобы избежать трагедии еще вчера было необходимо предпринять комплекс мер по ремонту здания. Соответствующее обращение направил мэру города. В частности, обратил внимание, что аналогичная ситуация с домом напротив по адресу Гостиная, 2», — заявил председатель Госовета в своем Telegram.

Он добавил, что проблему также обсудят на ближайшем заседании профильного комитета.

Напомним, с дома 3 по Гостиной на юношу упала наледь. Здоровью молодого человека был нанесен серьезный вред. Администрация Орла пыталась доказать, что не в ответе за происшествие, однако именно на нее возложили обязанность компенсировать пострадавшему и его семье ущерб. Суд посчитал, что чиновники не приняли всех возможных мер к поиску управляющей компании для дома.

ИА «Орелград»