В Орле «Русский стиль» погрузился во тьму в День театра

Этим же утром звучали оптимистичные доклады о сокращении долгов за коммуналку.

О «вопиющем случае» рассказал в соцсетях вице-спикер Орловского областного Совета Михаил Вдовин. «Русский стиль» лишился электроснабжение прямо во время репетиции с детьми. Возобновить поставку ресурса согласились, но потребовали за подключение 10 тысяч рублей. Ситуация возмутила Михаила Вдовина.

Произошедшее депутат назвал вопиющим случаем, особенно на фоне того, как за несколько часов до инцидента на совещании в областном правительстве рапортовали о недопущении роста задолженности за энергоресурсы и сообщали оптимистические итоги работы в этом направлении.

«Мои попытки выяснить, почему необходимо платить за подключение 10 000 рублей не увенчались успехом. Могу лишь предположить, что энергетики приезжали на позолоченном мерседесе. Тогда с калькуляцией всё понятно», — негодует Михаил Вдовин.

Политик заверил, что будет разбираться в ситуации.

Напомним, 27 марта портал региона сообщил, что в Орловской области задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ в 2022 году снизилась более чем на 570 млн рублей.

«Профильным Департаментам поручено принять меры по недопущению несвоевременной оплаты текущих платежей подведомственными бюджетными учреждениями».

ИА «Орелград»