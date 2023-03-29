В Орловской области планируют создать комплекс центров социального питания

Рассматривается модернизация инфраструктуры для школ Орла и Мценска.

Одна из идей – создание имущественного комплекса, включающего в себя производственно-логистические центры социального питания и связанные с ними пищеблоки, сообщает «Инвестиционный портал Орловской области».

Детали модернизации обсудили в режиме видеоконференции с участием руководителя областного Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергея Антонцева и председателя правления Ассоциации предприятий отрасли социального питания Андрея Плышевского.

В рамках рабочей встречи рассмотрели возможности создания имущественного комплекса. Он будет включать в себя производственно-логистические центры социального питания и пищеблоки. Присутствующие обсудили механизмы поддержки инвестиционных проектов. Среди вариантов — частная концессионная инициатива, государственно-частное партнерство и заключение офсетного контракта с регионом.

ИА «Орелград»