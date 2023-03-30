Брат-абьюзер. История из ток-шоу «Мужское и женское» стала предметом проверки орловского СК

30.3.2023 | 10:37 Новости, Происшествия

Жительница Орловской области пожаловалась в эфире Первого канала на бездействие полиции.

Участницей шоу «Мужское / женское» стала 18-летняя жительница Мценска. Она рассказала о старшем брате-наркомане, который злоупотребляет спиртным, избивает девушку и ее мать и угрожает родным убийством. Из-за этого девушка с матерью вынуждены жить у знакомых, они опасаются за свои жизни.

Потерпевшая неоднократно обращалась за защитой в полицию, но правоохранители не привлекают мужчину к ответственности.
Исповедь с телеэкрана стала поводом для проверки СК. Следователи подозревают полицейских в бездействии. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и при необходимости принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»

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