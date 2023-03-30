«Прославившийся» побоями орловец, уже давно находится под стражей

30.3.2023 | 20:15 Новости, Происшествия

Орловская полиция уточнила данные по скандальному выпуску «Мужское / Женское».

В программе обсуждали нелегкую жизнь семьи из Мценского района. За помощью обратилась 18-летняя орловчанка. По ее словам, брат, страдающий зависимостью, избивает ее и мать. Женщины якобы опасаются за свою жизнь. После выхода программы, орловский СКР начал проверку.

В полиции 30 марта раскрыли обширный список проступков, за которые мужчина был наказан. Правоохранители неоднократно привлекали героя проекта к ответственности. С 2018 года мужчину несколько раз арестовывали за хулиганство на срок до 10 суток. Также дважды он был оштрафован за причинение побоев. В 2018 году осужден за угрозы убийством. Суд посчитал, что достаточным наказанием станут исправительные работы.  В октябре 2021 года амчанин поставлен на профилактический учёт как лицо, допускающее правонарушения в семейно-бытовой сфере.

В декабре 2021 года мужчина стал фигурантом уголовного дела после причинения побоев сестре. В феврале возбуждены еще три – по фактам угроз трем родственницам.

В середине декабря 2022 года амчанин получил срок – 1 год в колонии-поселении. Приговор он обжалует. В настоящий момент остается под стражей, уточнили в полиции.

ИА «Орелград»

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