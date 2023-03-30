Орловцам напомнили об истекающем сроке отчета о доходах

Представить декларацию о доходах необходимо не позднее 2 мая 2023 года.

В Орловской области, как и по всей России, продолжается декларационная кампания 2023 года. Как напоминают налоговики, в этом году представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая. Сделать это можно в налоговом органе по месту своего учета или в МФЦ. Подать декларацию также можно дистанционно – через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или через программу «Декларация». Для этого следует заполнить типовую форму 3-НДФЛ.

«Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, — сообщается на сайте налоговой службы. — Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года».

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного налогоплательщиком дохода, то последний должен задекларировать и уплатить его самостоятельно. Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу, пеней и штрафа через суд. Добавим, что предельный срок подачи декларации, то есть 2 мая 2023 года, не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Тем временем, специалисты рассказали орловским школьникам о роли налогов в экономике государства. Как пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, уроки налоговой грамотности были проведены для учащихся Должанской школы и гимназии ОГУ им. Тургенева в городе Мценске. Школьников познакомили с самим понятием «налоги» и объяснили им, какую роль налоги играют в формировании бюджета страны.

«Школьникам продемонстрировали видеоролики по налоговой тематике и на практике показали, как работать с электронными сервисами ФНС России, — уточнили в областной налоговой службе. — Особое внимание было уделено сервисам «Сведения об ИНН физического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью данных сервисов можно не только узнать идентификационный номер налогоплательщика, но и сведения об имуществе, доходах, банковских счетах гражданина и многое другое». В ведомстве считают, что полученная информация пригодится школьникам в будущем.

ИА «Орелград»